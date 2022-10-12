تشكيلة نابولي المتوقعة أمام أياكس اليوم في دوري أبطال أوروبا نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستضيف اليوم نادي نابولي الإيطالي نظيره نادي أياكس الهولندي على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ويتطلع أبناء الجنوب لحسم التأهل هذا المساء من بوابة أياكس خاصة بعد الفوز الساحق في الذهاب على النادي الهولندي بنتيجة 6-1.

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام أياكس اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام أياكس اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها وتداولتها العديد من المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب آخر التقارير فمن المتوقع أن يعتمد مدرب نابولي سباليتي على خطة لعب 4-3-3، وستكون ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: ميريت

الدفاع: لورينزو – رحماني – من جاي كيم - أوليفيرا

الوسط: أنغويسا – زيلينسكي - لوبتكا

الهجوم: كفاراتسخيليا – لوزانو - راسبادوري

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