تشكيلة نابولي المتوقعة أمام إمبولي اليوم في الدوري الإيطالي 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد نادي نابولي اليوم لمواجهة على ملعبه "دييغو أرماندو مارادونا" أمام إمبولي في إطار منافسات الجولة 14 من الدوري الإيطالي، ويطمح أبناء الجنوب الإيطالي بقيادة لوتشيانو سباليتي إلى التحليق بعيدًا في صدارة الكالتشيو ورفع رصيد النقاط لأكثر من 35 نقطة، لذلك لا بديل اليوم عن الثلاث النقاط.

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام إمبولي اليوم في الدوري الإيطالي

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام إمبولي اليوم في الدوري الإيطالي تداولتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، فمن المقرر أن يعتمد المدرب سباليتي على خطة لعب 4-3-3، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: ميريت

الدفاع: روي – خيسوس – مين جاي كيم – دي لورينزو

الوسط: زيلينيسكي – لوبتكا – أنغويسا

الهجوم: راسبادوري – أوسيمين - لوزانو

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