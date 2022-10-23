تشكيلة نابولي المتوقعة أمام روما في الدوري الإيطالي 2022-2023 اليوم الأحد 23 أكتوبر نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة اليوم.

سيحل اليوم متصدر الدوري الإيطالي نادي نابولي ضيفًا على نظيره نادي روما على ملعب "الأوليمبيكو" ضمن منافسات الجولة 11 من الكالتشيو، ويسعى أبناء الجنوب في هذه المواجهة اليوم لمواصلة التألق والمحافظة على المركز الأول هذا الموسم تحت قيادة المدرب المميز لوتشيانو سباليتي.

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام روما في الدوري الإيطالي

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام روما في الدوري الإيطالي تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، من المتوقع أن يعتمد مدرب نابولي لوتشيانو سباليتي على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: ميريت

الدفاع: روي – خيسوس – مين جاي كيم - دي لورينزو

الوسط: زيلينسكي – لوبتكا - ندومبيلي

الهجوم: كفاراتسخيليا – راسبادوري - بوليتانو

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