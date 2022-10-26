تشكيلة نابولي المتوقعة أمام رينجرز اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستضيف نابولي اليوم نظيره نادي رينجرز الإسكتلندي على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في مواجهة غير مؤثرة على النادي الإيطالي الذي حسم التأهل بعد تحقيق العلامة الكاملة في الجولات الماضية، ولكن بالتأكيد لن يوفر أبناء الجنوب فرصة الوصول إلى النقطة 15 التي ستؤكد سيطرة الفريق وهيمنته على المجموعة.

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام رينجرز اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام رينجرز اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، فمن المتوقع أن يعتمد مدرب نابولي لوتشيانو سباليتي على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: ميريت

الدفاع: دي لورينزو – مين جاي كيم – خيسوس - أوليفيرا

الوسط: ندومبيلي – لوبتكا - زيلينسكي

الهجوم: لوزانو – أوسيمين - كفاراتسخيليا

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة