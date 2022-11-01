تشكيلة نابولي المتوقعة اليوم أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يدخل نادي نابولي اليوم مواجهة صعبة على ملعب "أنفليد" أمام وصيف المجموعة نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وكان كلا الفريقين قد حسما التأهل للدور المقبل في الجولة الماضية، إلّا أن أبناء الجنوب الإيطالي بقيادة سباليتي سيدخلون اليوم بهدف تحقيق الفوز وتأكيد أحقية الصدارة.

تشكيلة نابولي المتوقعة اليوم أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة نابولي المتوقعة اليوم أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا تحدثت عنها وتناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات فمن المقرر أن يعتمد مدرب نابولي لوتشيانو سباليتي على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: ميريت

الدفاع: أوليفيرا – مين جاي كيم – أوستيغارد – دي لورينزو

الوسط: زيلينسكي – لوبتكا – ندومبيلي

الهجوم: كفاراتسخيليا – راسبادوري - بوليتانو

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