تشكيلة نيوكاسل المتوقعة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي 2022-2023 اليوم الأحد 23 أكتوبر نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة اليوم.

سيحل نادي نيوكاسل يونايتد اليوم ضيفًا على ثالث ترتيب الدوري الإنجليزي نادي توتنهام على ملعب "توتنهام هوتسبر" ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من البريميرليغ، ويسعى نيوكاسل لتحقيق فوز مهم في مواجهة اليوم، حيث ستكون له فرصة ذهبية للوصول إلى النقطة 21 وخطف المركز الخامس من مانشستر يونايتد الذي يملك 20 نقطة في رصيده.

تشكيلة نيوكاسل المتوقعة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

تشكيلة نيوكاسل المتوقعة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي تناقلتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، من المتوقع أن يعتمد مدرب نيوكاسل أيدي هاو على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: بوب

الدفاع: دان بورن – بوتمان – شار - تريبير

الوسط: ويلوك – غيمارايش - لونغستاف

الهجوم: ميرفي – ويلسون - ألميرون

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