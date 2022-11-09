تشكيلة نيوكاسل المتوقعة أمام كريستال بالاس اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستضيف نيوكاسل اليوم كريستال بالاس على ملعب "سانت جيمس بارك"، وذلك في إطار منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية أو كأس كاراباو موسم 2022-2023، وينتظر مشجعي نيوكاسل يونايتد أن ينافس الفريق بقوة في هذه البطولة تمامًا كما يفعل على صعيد الدوري الإنجليزي والذي يحتل فيه المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

تشكيلة نيوكاسل المتوقعة أمام كريستال بالاس اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين

تشكيلة نيوكاسل المتوقعة أمام كريستال بالاس اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية نقلتها عدة مواقع ومصادر رياضية عالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب التقارير فمن المتوقع أن يعتمد المدرب إيدي هاو على خطة 4-2-3-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: دارلو

الدفاع: مانكييو – لاسيليس – فيرنانديز – دان بورن

الوسط: شيلفي – لونغستاف – ميرفي – أندرسون - فراسير

الهجوم: كريس وود

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة