يحل نيوكاسل يونايتد ضيفاً على مانشستر يونايتد اليوم الأحد في لقاء مرتقب يحتضنه ملعب أولد ترافورد لحساب الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميير ليغ).

وتقام المباراة بين سادس الترتيب العام برصيد 14 نقطة، وصاحب المركز الخامس بفارق نقطة واحدة في تمام 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة نيوكاسل المتوقعة أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: إيدي هاو.

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: كيران تريبيير، فابيان شار، سفين بوتمان، دان بيرن.

خط الوسط: شون لونغستاف، برونو غيماريش، جو ويلوك.

خط الهجوم: آلان سانت ماكسيمان، كالوم ويلسون، ميغيل آلميرون.