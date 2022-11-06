تشكيلة نيوكاسل المتوقعة اليوم لمواجهة ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة اليوم.

سيحل نادي نيوكاسل يونايتد اليوم ضيفًا على نظيره ساوثهامتون على ملعب "سينت ماري" في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي، ويسعى نيوكاسل من خلال هذه المواجهة إلى مواصلة التألق وتحقيق النتائج الإيجابية مع المدرب إيدي هاو، حيث أن الفريق يحتل حاليًا المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

تشكيلة نيوكاسل المتوقعة اليوم لمواجهة ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي

تشكيلة نيوكاسل المتوقعة اليوم لمواجهة ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي تداولتها المواقع والمصادر الرياضية العالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد المدرب إيدي هاو على خطة لعب 4-3-3، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: بوب

الدفاع: دان بورن – بوتمان – لاسيليس - تريبير

الوسط: ويلوك – غيمارايش - لونغستاف

الهجوم: ألميرون – ويلسون – سانت ماكسيمين

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