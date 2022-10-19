تشكيلة نيوكاسل يونايتد المتوقعة أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة مساء اليوم.

سيستضيف نيوكاسل يونايتد مساء اليوم نظيره إيفرتون على ملعب "سانت جيمس بارك" في إطار منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى نيوكاسل في مواجهة اليوم لتحقيق الفوز للوصول إلى النقطة 19 والتي قد تجعله يحل في المركز الرابع في سلم الترتيب في حال تعثر اليوم تشيلسي أو مانشستر يونايتد.

تشكيلة نيوكاسل يونايتد المتوقعة أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيلة نيوكاسل يونايتد المتوقعة أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي تناقلتها المواقع والمصادر الرياضية الأوروبية، وبحسب آخر التحليلات والتوقعات، فقد يعتمد مدرب نيوكاسل إيدي هويي على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: بوب

الدفاع: تريبير – لاسيليس – بوتمان – دان بورن

الوسط: لونغستاف – غيمارايش - جولينتون

الهجوم: ألميرون – ميرفي - ويلسون

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