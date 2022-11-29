تشكيلة ويلز المتوقعة أمام إنجلترا اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضها لكم في هذه المقالة، إلى جانب أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة في المجموعة الثانية.

يخوض منتخب ويلز اليوم أصعب المواجهات في المجموعة الثانية أمام أقوى المرشحين للقب منتخب إنجلترا في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022، وتحتاج ويلز للتفوق في هذا الديربي على أمل التأهل للدور المقبل وتفادي توديع البطولة مبكرًا.

تشكيلة ويلز المتوقعة أمام إنجلترا اليوم في كأس العالم قطر 2022

تشكيلة ويلز المتوقعة أمام إنجلترا اليوم في كأس العالم قطر 2022 تم تناقلها عبر العديد من المواقع والمصادر الرياضية، وبحسب التحليلات النهائية، من المقرر أن يعتمد مدرب ويلز روبرت بيج على خطة لعب 3-4-3، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: داني وورد

الدفاع: رودون ، ميفام ، بن دافيز

الوسط: روبيرتس ، رامسي ، أمبادو ، ويليامس

الهجوم: غاريث بيل ، مور ، جيمس

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