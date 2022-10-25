تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام بنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد اليوم يوفنتوس لملاقاة نادي بنفيكا البرتغالي على ملعب "النور" في مباراة الإياب في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويسعى اليوفي بقيادة أليغري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في مباراة اليوم، حيث أن الفريق لم يحقق سوى 3 نقاط في 4 جولات، ولا بديل اليوم عن الفوز لضمان مقعد في الدور المقبل من دوري الأبطال أو حتى الدوري الأوروبي.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام بنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام بنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها عدد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، فمن المقرر أن يعتمد مدرب اليوفي ماسيميليانو أليغري على خطة لعب 3-5-2، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: تشيزني

الدفاع: دانيلو – بونوتشي - روغاني

الوسط: كوسيتيتش – رابيو – لوكاتيلي – ماكيني - كوادرادو

الهجوم: مويس كين - فلاهوفيتش

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