تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام ماكابي اليوم في دوري الأبطال

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام ماكابي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذا اللقاء مساء اليوم.

يدخل اليوم الساعة 7:45 مساءً بتوقيت السعودية نادي يوفنتوس لتحقيق فوز مهم أمام ماكابي لحصد 3 نقاط أخرى بعد مباراة الذهاب، وذلك لترك باب المنافسة مفتوحًا أمام فرقة أليغري وأيضًا بهدف تأمين بطاقة التأهل لدور الـ16 في المجموعة الصعبة التي يتصدرها بي إس جي وبنفيكا.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام ماكابي اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام ماكابي اليوم في دوري أبطال أوروبا تحدثت عنها المصادر الرياضية الأوروبية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري على خطة 3-5-2، وستدخل الأسماء التالية في تشكيلة اليوم:

الحراسة: تشيزني

الدفاع: دانيلو – بونوتشي - بريمر

الوسط: كوستيتش – رابيو – باريديس – ماكيني - كوادرادو

الهجوم: دي ماريا - فلاهوفيتش

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