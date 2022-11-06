تشكيلة يوفنتوس المتوقعة اليوم لمواجهة إنتر في الدوري الإيطالي 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة اليوم.

يستعد نادي يوفنتوس اليوم لمواجهة نظيره إنتر ميلان على ملعب "أليانز ستاديوم" في إطار منافسات الجولة 13 من الدوري الإيطالي، ويطمح مشجعي اليوفي أن يتمكن فريقهم من تقديم الأداء المطلوب في هذه المواجهة مساء اليوم، خاصة بعد التأهل بشق الأنفس الأسبوع الماضي إلى بطولة الدوري الأوروبي بعد الخروج رسميًا هذا الموسم من دوري الأبطال.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة اليوم لمواجهة إنتر في الدوري الإيطالي

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة اليوم لمواجهة إنتر في الدوري الإيطالي تداولتها المواقع والمصادر الرياضية العالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد المدرب ماسيميليانو أليغري على خطة لعب 3-5-2، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: تشيزني

الدفاع: دانيلو – بريمر - روجاني

الوسط: كوادرادو – فاغيولي – لوكاتيلي – رابيو - كوستيتش

الهجوم: دي ماريا - ميليك

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