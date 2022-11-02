تشكيلة يوفنتوس المتوقعة اليوم لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يلعب نادي يوفنتوس اليوم مباراة حاسمة أمام باريس سان جيرمان على ملعب "أليانز ستاديوم" في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، فبعد أن تبددت فرص التأهل للدور ثمن النهائي، سيحاول اليوفي اليوم تحقيق الفوز لتأمين مقعد في الدوري الأوروبي.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة اليوم لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة اليوم لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا تناقلتها أبرز المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، فمن المقرر أن يعتمد المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري على خطة لعب 4-2-2-2، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: تشيزني

الدفاع: كوادرادو – بونوتشي – روجاني - ساندرو

الوسط: لوكاتيلي – رابيو – ماكيني - كوستيتش

الهجوم: فلاهوفيتش – مويس كين

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