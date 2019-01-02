تشيلسي يعلن تخطي إيراداته 500 مليون دولار

فريق تشيلسي

أعلن تشيلسي أن إيراداته وصلت إلى 443.4 مليون جنيه استرليني (562 مليون دولار) لموسم 2017-2018، بفضل عودته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وبيع بعض اللاعبين.

وأشار النادي اللندني المملوك من الثري الروسي رومان آبراموفيتش، إلى تحقيق أرباح وصلت الى 62 مليون جنيه الموسم الماضي.



وارتفع رقم أعمال النادي بنسبة 22.7 في المئة في 2017-2018 مقارنة بالموسم الذي سبقه، بفضل إيرادات وصلت إلى 113 مليون جنيه من جراء بيع لاعبين، والمشاركة في دوري الأبطال (خرج الفريق من ثمن النهائي) التي درت على خزائن النادي بفضل النقل التلفزيوني، (47.1 مليون جنيه).

واستفاد النادي أيضاً من الصفقة الكبيرة التي وقعها مع شركة "نايكي" الأميركية للتجهيزات الرياضية، والتي تقدر قيمتها بـ 60 مليون جنيه سنوياً.

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وتتضمن الإيرادات بيع مهاجم الفريق دييغو كوشتا إلى أتلتيكو مدريد، ونيمانيا ماتيتش إلى مانشستر يونايتد ونايثان آكي إلى بورنموث، وانتقال خوان كوادرادو إلى يوفنتوس.

لكن الحسابات التي أقفلت في 30 يونيو 2018 لا تتضمن تعويضات دفعها النادي لمدربه السابق أنتونيو كونتي، الذي أقيل من منصبه في تموز الماضي بعد حلول فريقه في المركز الخامس، وعدم تأهله بالتالي لدوري الأبطال هذا الموسم.

واعتبر رئيس مجلس إدارة النادي بروس باك أن النادي اللندني حقق: "سلسلة من أرقام الإيرادات القياسية، وهامش أرباحنا ارتفع لسنوات متتالية".