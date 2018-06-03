تشيلسي يتطلع لاستقدام ليمار قبل كأس العالم
يسعى تشيلسي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بالتركيز على خط الهجوم.
ويعد توماس ليمار أحد أهم الأسماء التي ارتبطت بالبلوز في الفترة الأخيرة، ومع بداية السوق كثف النادي اللندني اهتمامه بالدولي الفرنسي.
وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن تشيلسي دخل سباق الحصول على خدمات نجم موناكو طامعاً في إقناع نادي الإمارة بالتخلي عنه قبل كأس العالم.
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ومن المتوقع أن يبلغ سعر صاحب الـ 22 عاماً، ما يقرب من 80 مليون يورو، وهو الرقم الذي يطالب به موناكو منذ الصيف الماضي.
ويدخل البلوز في منافسة قوية مع غريمه اللندني توتنهام ومع آرسنال وليفربول.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن أتلتيكو مدريد يعتبر من المهتمين أيضاً بالحصول على خدمات ليمار.
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