نافاس في خطر بعد رحيل زيدان واقتراب آليسون

آليسون بيكر

اهتمت الصحف العالمية بمعرفة مصير الحارس آليسون بيكر جراء ارتباط اسمه بأندية ريال مدريد وليفربول وتشيلسي وباريس سان جيرمان بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع روما.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الدولي البرازيلي يفضل الانتقال إلى ريال مدريد على بقية الأندية المهتمة به.

ويمثل قدوم آليسون خطراً على الحارس الأساسي كايلور نافاس، الذي بات مهدداً بخسارة مركزه بعد استقالة المدرب زين الدين زيدان الذي كان الداعم الحقيقي للدولي الكوستاريكي.

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وأصبحت فرصة تحقيق حلم حارس السامبا في الانضمام إلى ريال مدريد كبيرة جداً، بعد رحيل المدرب الفرنسي الذي كان رافضاً لقدوم أي حارس كونه يمتلك نافاس وبديله كيكو كاسيا وابنه لوكا زيدان.

وأعلنت إدارة روما عن موافقتها على بيع آليسون مقابل المبلغ المناسب.

اهتمت الأندية الأوروبية، مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد وليفربول وتشلسي، بحارس المرمى البرازيلي، بعد الأداء المبهر الذي قدمه في دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم، خاصة في مباراة إياب ربع النهائي أمام برشلونة والمجموعة الثالثة التي تصدرها روما أمام منافسيه تشيلسي وأتلتيكو مدريد.

وانضم صاحب الـ 25 عاماً إلى روما عام 2016، قادماً من إنترناسيونال بعقد مدته خمسة مواسم مقابل 8 ملايين يورو.