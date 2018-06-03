منتخب روسيا يكشف عن قائمته النهائية لكأس العالم

منتخب روسيا

أعلن ستانيسلاف تشيرتشيسوف المدير الفني لمنتخب روسيا عن قائمة فريقه النهائية التي سيخوض بها مواجهات المجموعة الأولى في كأس العالم التي تنطلق هذا الشهر على أرضه ووسط جماهيره.

جاء هذا في صورة نشرها الحساب الرسمي للمنتخب الروسي عبر موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر"، وضمت 23 لاعباً.



وجاءت القائمة كالتالي:

منتخب نيجيريا يعلن قائمته النهائية لكأس العالم

برشلونة يسارع لتجديد عقد أومتيتي قبل كأس العالم

ملخص مباراة بلجيكا والبرتغال 0-0 الودية

أهداف مباراة الجزائر وكايب فيردي 2-3 الودية

أهداف مباراة إنجلترا ونيجيريا 2-1 الودية

إيغور آكينفيف، وفلاديمير جابلوف، وأندري لونيف، وفيدور كودرياشوف، وفلاديمير غرانت، وسيرجي إيغناشيفيتش، وإيليا كوتيبوف، وأندري سيمينوف، وإيغور سمولنيكوف، وماريو فيرنانديز، ويوري غرازنيسكي، وأنتون ميرانشيك، وأليكساندر جلوفوين، وألان دجاغويف، وأليكساندر إيروكين، ويوري زيركوف، ورومان زوبنين، ودالير كوزيايف، وأليكساندر سمايدوف، ودينيس تشيرتشيف، وآرتيم زوبيا، وأليكسي ميرانتشيك.

وسيبدأ منتخب روسيا صاحب الضيافة مبارياته في كأس العالم بمواجهة نظيره السعودي في الـ 14 من يونيو الجاري.

وصاحب الفريق أقل تصنيفاً في فيفا سيواجه أيضاً منتخب مصر في المواجهة الثانية، على أن يختتم مواجهاته في المجموعة بمباراة أمام الخصم الأوروغوياني الأصعب.