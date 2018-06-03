الكشف عن مطالب رونالدو الضخمة للبقاء مع ريال مدريد

كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير إعلامية عن مطالب كريستيانو رونالدو من إدارة ريال مدريد للموافقة على استمراره حتى نهاية عقده في النادي الملكي.

وألمح الدولي البرتغالي في تصريحات عقب مباراة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لرغبته في الرحيل قبل أن يعود ويعتذر عنها.

وقالت صحيفة "إل كونفيدينسيال" الإسبانية أن رونالدو طلب الحصول على راتب سنوي يصل إلى 80 مليون يورو شاملة الضرائب، أي أكثر من ضعف راتبه الحالي.

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أوضحت أن رونالدو غاضب بعد أن أصبح ثالث أكثر اللاعبين حصولاً على الأجور بعد ليونيل ميسي في برشلونة ونيمار مع باريس سان جيرمان.

ويتقاضى رونالدو 21 مليون يورو صافية من الضرائب، لكنه يرى أن هذا المبلغ غير كاف.

وكشفت الصحيفة بأن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد يرفض دفع هذا الراتب الذي سيؤثر سلباً على ميزانية الفريق، إذ أنه سيضطر لمنح رونالدو 240 مليون يورو حتى انتهاء عقده في 2021.

وفي حال عدم توصل الطرفين لأي اتفاق، فإن البرتغالي قد يرحل عقب انتهاء كأس العالم.