تصرف من بوغبا يشعل أزمة جديدة مع مورينيو

المشاكل مستمرة بين بوغبا ومورينيو

أدى تصرف من بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد مع مدربه جوزيه مورينيو عقب فوز الشياطين الحمر على برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي لتوتر العلاقات بين الطرفين بشكل أكبر.

ومر الدولي الفرنسي بجوار المدير الفني البرتغالي أثناء إجراء أحد الحوارات التلفزيونية عقب المباراة ليقاطعه محاولاً مصافحته.

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وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن مورينيو لم يكن سعيداً بهذا التصرف ولم يكن يحب أن يقاطعه بوغبا خاصة في ظل الخلافات الأخيرة بينهما.

وأوضحت الصحيفة أنّ "ذا سبيشل ون" اعتبر أن هذا التصرف لا ينم عن الاحترام.

يذكر أن مورينيو فضّل الاعتماد على الشاب سكوت ماكتوميناي بدلاً من بوغبا في المباريات الأخيرة.