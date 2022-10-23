تصريحات نارية من إيرنيستو فالفيردي قبل مواجهة برشلونة الليلة

كشف مدرب أتلتيك بلباو السيد إيرنيستو فالفيردي في تصريحات صحفية أنه جاهز تمامًا للعودة إلى برشلونة الليلة، مؤكدًا أن كامل تركيزه سيكون موجهًا فقط لحصد الثلاث نقاط في الكامب نو.

وأضاف المدرب السابق لنادي برشلونة في التصريحات الصحفية قبل مباراة اليوم: " برشلونة هو خصمي اليوم ونحن نريد حصد الثلاث نقاط، أعلم أن هذا سيكون صعبًا، خاصة في جحيم الكامب نو".

مشجعين برشلونة (المصدر: أ ف ب)

إيرنيستو فالفيردي يؤكد أن برشلونة تغير كثيرًا

تحدث السيد إيرنيستو فالفيردي عن مواجهة فريقه أتلتيك بلباو أمام برشلونة اليوم في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، وقال: "برشلونة يقدم مستوى رائع في الليغا، فهم تعرضوا للخسارة والتعادل مرة واحدة فقط منذ بداية الموسم، لذلك سيكون علينا بذل الكثير من الجهد في مباراة اليوم".

وحول ما إذا كان سيغير أسلوب اللعب أمام برشلونة الذي يعتمد على طريقة الاستحواذ، قال فالفيردي: "لدينا طريقتنا الخاصة في اللعب، وهي أن نحاول أن نسيطر على مجريات المباراة، وسيكون علينا الأخذ بعين الاعتبار الخصم الذي أمامنا، حيث أن برشلونة لديهم لاعبين سريعين وأجنحة مميزين خاصة في المساحات، عدا ذلك، سنحاول أن نلعب على طريقتنا، لأن كل فريق عليه أن يظهر أسلوبه الخاص على أرضية الملعب، وهذا ما أعمل عليه يوميًا كمدرب".

وتابع: "كل الفرق تعرف بعضها البعض جيدًا، وبالطبع معرفة بعض التفاصيل دائمًا ما تساعدك، ولكن في الواقع الكثير من اللاعبين والأمور الأخرى قد تغيرت مقارنة بالفترة التي دربت فيها برشلونة والفترة الحالية".

واختتم فالفيردي: "علينا أن نركز على فكرة أن برشلونة هو أكثر الفرق استحواذًا على اللعب في الليغا، كما أنهم يضغطون بشكل كبير على الخصم في منطقته ويمنعونه من التقدم، لذلك يجب أن نكون قادرين على تخطي ذلك اليوم أو على الأقل المحاولة".

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