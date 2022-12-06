تصريحات نارية من الركراكي قبل مواجهة المغرب واسبانيا اليوم في كأس العالم 2022

تصدر مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي عناوين المواقع والصحف الاسبانية قبل المواجهة المنتظرة هذا المساء أمام منتخب اسبانيا في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وكشفت المواقع والصحف الاسبانية أبرز تصريحات وليد الركراكي قبل مواجهة أسود الأطلس لمنتخب لاروخا، والتي قال خلالها أنه واثق جدًا من هدوء لاعبي المغرب وشعورهم بالراحة قبل خوض مواجهة اليوم على استاد المدينة التعليمية الساعة 6:00 م بتوقيت السعودية.

أ ف ب

تصريحات الركراكي قبل مواجهة المغرب واسبانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022

كشفت صحيفة الماركا الإسبانية تصريحات مدرب المغرب وليد الركراكي قبل مباراة اليوم في دور الـ16، حيث قال: "ستكون مباراة صعبة جدًا، نحن نلعب أمام واحد من أفضل المنتخبات في العالم، وأحد المرشحين للفوز ببطولة كأس العالم 2022".

وأضاف: "أسود الأطلس مرتاحين جدًا وليسوا قلقين من هذه المواجهة في دور الـ 16، الحقيقة أن الضغط والتوتر يقع على عاتق لاعبين منتخب اسبانيا".

وتابع الركراكي: "اذا استطعنا إقصاء اسبانيا اليوم ستكون مفاجأة بالنسبة لنا وللجميع، نعلم جيدًا ما هو الفريق الاسباني، فلدينا الكثير من لاعبينا المحترفين في الليغا ونحن نحب الكرة الاسبانية، لكن هذا لا يعني أن المواجهة أمامهم لن تكون صعبة".

واختتم وليد الركراكي: "نحن نريد الفوز، هذا شيء مؤكد وسنفعل كل ما بوسعنا للفوز على اسبانيا اليوم، والنسبة لنا هذا النهائي الرابع لنا في البطولة وسنعمل جاهدين لتحقيق غايتنا كما فعلنا في دور المجموعات متسلحين بقيمنا ومبادئنا والجودة التي يمتلكها لاعبي منتخب المغرب".

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