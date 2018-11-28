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1 - 5 من 15

أهداف مباراة آيندهوفن وبرشلونة 1-2 دوري أبطال أوروبا

أهداف مباراة آيندهوفن وبرشلونة 1-2 دوري أبطال أوروبا
2.5 5

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