أهداف مباراة آيندهوفن وبرشلونة 1-2 دوري أبطال أوروبا

ميسي يواصل التألق

فاز برشلونة الإسباني على مستضيفه بي إس في آيندهوفن الهولندي بهدفين لهدف في المباراة التي جرت على ملعب فيليبس آرينا لحساب المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

جاء هدفا البارسا عن طريق ليونيل ميسي (61)، وجيرارد بيكيه (70)، أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع لوك دي يونغ في الدقيقة 83.

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بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة ليضمن التأهل في صدارة المجموعة.

أما آيندهوفن، فتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع.