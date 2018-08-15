تصنيف قرعة دوري أبطال أوروبا ينذر بمواجهات نارية

مواجهات مرتقبة متوقعة في دوري أبطال أوروبا

ظهرت ملامح التصنيف الخاص بالأندية الأوروبية قبل أسبوعين من إقامة قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في موناكو الفرنسية في الثلاثين من الشهر الجاري.

وجاءت الملامح بناء على تأهل 26 فريقاً بالفعل إلى دور المجموعات، بينما تنتظر ستة أندية أخرى لحسم بطاقات التأهل على مدار يومي 28 و29 أغسطس الجاري.

وسيتنافس 12 فريقاً في الدور التمهيدي الأخير من أجل تأهل نصفهم فقط إلى دور المجموعات، وهو ما يجعل الشكل النهائي للتصنيف غير مكتمل بعد.

وحُسم التصنيف الأول بشكل نهائي في ظل تواجد ريال مدريد بطل النسخة الماضية من دوري الأبطال، وأتلتيكو مدريد بطل الدوري الأوروبي، والفرق الستة أبطال الدوريات المصنفة من الأول إلى السادس أوروبياً.

وقد حُسم التصنيف الثاني بنسبة كبيرة، لكنه ينتظر نتيجة مباراة بنفيكا مع باوك، حيث أن هذه المباراة سيكون لها تأثير مباشر عليه وكذلك على التصنيفين الثالث والرابع.

ويعني فوز بنفيكا تواجده ضمن التصنيف الثاني، ليتواجد ليفربول في التصنيف الثالث، أما فوز باوك فيعني تواجده في التصنيف الرابع وتقدم الفريق الإنجليزي إلى التصنيف الثاني.

أندية مرشحة للتقدم

لا يزال تأهل سالزبورغ وآيندهوفن غير محسوماً في ظل مواجهتهما لريد ستار بلغراد وباتي بوريسوف على التوالي.

وسيتواجد سالزبورغ وآيندهوفن ضمن التصنيف الثاني إذا نجحا في التأهل، ولكن في حال خروجهما أو أحدهما فقط فإن أندية فالنسيا وفيكتوريا بلزن وكلوب بروج مرشحون للتقدم.

فالنسيا لديه فرصتين للتقدم، أولهما هو خروج بنفيكا على يد باوك وتقدم ليفربول للتصنيف الثاني، ليدخل هو بدلاً منه في الثالث، أما الثانية فتكمن في خروج سالزبورغ أو آيندهوفن.

أما بلزن وبروج، فسيكون بإمكانهما التقدم للتصنيف الثالث إذا ودع سالزبورغ وآيندهوفن البطولة فقط، خاصة أن مواجهة بنفيكا وباوك لن تكون مؤثرة بالنسبة لهما نظراً لأسبقية فالنسيا عليهما.

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سيناريوهات نارية

قد تشهد القرعة الأوروبية وجود مجموعات نارية بسبب توزيع الأندية بين التصنيفات الأربعة، في ظل تواجد أندية ذات صيت كبير في التصنيفات من الثاني وحتى الرابع.

فقد تنتج القرعة مجموعة يتصدرها ريال مدريد أو برشلونة ليتواجد إلى جانبه مانشستر يونايتد أو روما أو ليفربول، مع ليون أو شالكه أو موناكو، إلى جانب إنتر ميلان.

قرعة أخرى قد تشهد تواجد أندية متقاربة في المستوى، إنتر مع موناكو أو ليون، وتوتنهام أو بوروسيا دورتموند، ليكون إلى جانبهم باريس سان جيرمان أو يوفنتوس أو مانشستر سيتي كبطل للمجموعة.

وسيكون تصنيف القرعة كالتالي:

- الأندية المشار إليها بـ (*) لم تحسم تأهلها حتى الآن وستواجه بعضها البعض..

في حال تأهل بنفيكا

التصنيف الأول: ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، بايرن ميونيخ، مانشستر سيتي، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، لوكوموتيف موسكو.

التصنيف الثاني: بوروسيا دورتموند، بورتو، مانشستر يونايتد، شاختار دونيتسك، بنفيكا، نابولي، توتنهام، روما.

التصنيف الثالث: ليفربول، (أياكس أو دينامو كييف)*، شالكه، ليون، موناكو، سالزبورغ*، سيسكا موسكو، آيندهوفن*.

مرشحون للتصنيف الثالث "في حال خروج سالزبورغ وآيندهوفن": فالنسيا، فيكتوريا بلزن.

التصنيف الرابع: كلوب بروج، غالاتاساراي، إنتر ميلان، هوفنهايم، ريد ستار بلغراد*، باتي بوريسوف*، (يانغ بويز أو دينامو زاغرب)*، (آيك أثينا أو مول فيدي)*.

في حال تأهل باوك

التصنيف الأول: ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، بايرن ميونيخ، مانشستر سيتي، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، لوكوموتيف موسكو.

التصنيف الثاني: بوروسيا دورتموند، بورتو، مانشستر يونايتد، شاختار دونيتسك، نابولي، توتنهام، روما، ليفربول.

التصنيف الثالث: (أياكس أو دينامو كييف)*، شالكه، ليون، موناكو، سالزبورغ*، سيسكا موسكو، آيندهوفن*، فالنسيا.

مرشحون للتصنيف الثالث "في حال خروج سالزبورغ وآيندهوفن": فيكتوريا بلزن، كلوب بروج.

التصنيف الرابع: غالاتاساراي، إنتر ميلان، هوفنهايم، باوك، ريد ستار بلغراد*، باتي بوريسوف*، (يانغ بويز أو دينامو زاغرب)*، (آيك أثينا أو مول فيدي)*.