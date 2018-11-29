تقرير: أليكسيس سانشيز يسعى للانتقال إلى باريس سان جيرمان

أليكسيس سانشيز

تستمر الشكوك حول مستقبل الجناح أليكسيس سانشيز واحتمالية رحيله عن مانشستر يونايتد.

وتبدو علاقة الدولي التشيلي متوترة بجوزيه مورينيو المدير الفني للشياطين الحمر، نظراً لجلوسه المستمر على دكة البدلاء، وابتعاده عن قائمة الفريق الأساسية.

واستبعد المدرب البرتغالي المهاجم التشيلي تماماً، من تشكيل يونايتد الفائز على يانغ بويز 1-0 في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

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وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن صاحب الـ 29 عاماً أخبر المقربين منه برغبته في مغادرة يونايتد في يناير القادم، وأن الوجهة المفضلة هي باريس سان جيرمان.

ويرى المهتجم أن بطل الدوري الفرنسي يعد الأنسب لطموحاته، كما أن بإمكانه دفع راتب مقارب لما يتقاضاه حالياً مع الشياطين الحمر وقيمته 500 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

تأتي هذه الأنباء تأكيداً لتصريحات مورينيو قبل مواجهة يانغ بويز، حيث قال أن عدم وجود سانشيز جاء لأسباب فنية وليست بدنية.

يُذكر أن سانشيز شارك في 12 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، سجل خلالها هدفاً وحيداً وصنع هدفين.