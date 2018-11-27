تقرير: باريس سان جيرمان يسمح لنيمار بالعودة لبرشلونة

نيمار

توصل باريس سان جيرمان لاتفاق مع مهاجمه نيمار تمهيداً لرحيله عن صفوفه الصيف القادم.

ورحل الدولي البرازيلي عن برشلونة صيف عام 2017، متجهاً إلى الباريسي مقابل 222 مليون يورو، لكن اللاعب لا يبدو وكأنه يشعر بالارتياح في فرنسا.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية وجود مفاوضات بين نيمار وأندريه كوري أحد مسؤولي ببرشلونة حول عودته للفريق.

وأوضحت أن مفاوض برشلونة عقد جلسة خاصة مع نيمار ووالده في العاصمة الإنجليزية لندن الأسبوع الماضي.

أولوية نيمار تبدو واضحة بارتداء قميص برشلونة مرة أخرى، رغم محاولات ريال مدريد لضمه.

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ممثلو المهاجم البرازيلي نصحوه بتأجيل فكرة الانتقال لريال، على أن تعود للصورة في حال فشل البارسا في دفع المبلغ المطلوب من باريس والذي تصل قيمته إلى 200 مليون يورو، لرغبة النادي الفرنسي في إنهاء أزماته مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وقوانين اللعب المالي النظيف.

على الجانب الآخر يطمح باريس في صفقة تبادلية، بالحصول على خدمات عثمان ديمبيلي جناح برشلونة.

مع ذلك لن يفقد ريال مدريد الأمل، حيث يسعى رئيسه فلورينتينو بيريز، لإعادة بناء الفريق مرة أخرى بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

ويبقى راتب الدولي البرازيلي أحد أهم العناصر التي قد تحسم الصفقة بين قطبي الليغا.