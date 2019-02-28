صراع إنجليزي على خاميس

خاميس رودريغيز

يرغب ليفربول في التعاقد مع صانع الألعاب خاميس رودريجيز الصيف المقبل، لكنه سيواجه منافسة شرسة مع عدد من الأندية الإنجليزية.

وتنتهي إعارة الدولي الكولومبي الذي يلعب بقميص بايرن ميونيخ حالياً نهاية الموسم، وسيعود إلى ناديه الأصلي ريال مدريد.

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ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، ينافس ليفربول كلاً من مانشستر يونايتد وآرسنال، لضم خاميس الصيف المقبل.

وشارك النجم الكولومبي في 19 مباراة رفقة بايرن ميونيخ هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصناعة 5 أهداف أخرى.