جماهير برشلونة: أين كريستيانو رونالدو؟

كريستيانو رونالدو

شهدت مواجهة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وضيفه برشلونة 0-3 مناوشات بين جماهير الفريقين.

جاء هذا عقب أن غنت جماهير البارسا لكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي متسائلين عن مكانه حالياً.

وتعرض ريال مدريد لخسارة كبيرة بثلاثة أهداف نظيفة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والذي أقيم على ملعب سانتياغو بيرنابيو معقل الملكي.

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وودع ريال مدريد البطولة للموسم الخامس على التوالي دون أن يصل للمباراة النهائية، فيما اقترب برشلونة من تحقيق إنجاز تاريخي لم يحدث من قبل بالفوز باللقب الخامس على التوالي.

وغنت جماهير برشلونة محتلفة بالفوز الكبير الذي جاء في الشوط الثاني بتسجيل ثلاثة أهداف حيث رددت: "أين ذهب كريستيانو رونالدو؟"

يذكر أن البارسا سيحل ضيفاً على الملكي السبت المقبل ضمن المرحلة الـ 27 من الدوري الإسباني.