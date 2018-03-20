محمد صلاح يوضح حقيقة سخريته من مانشستر يونايتد

نجح آشلي يانغ لاعب مانشستر يونايتد (يمين) في تحييد صلاح خلال لقاء الفريقين وكان هو من بدأ بالسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

كشف محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر عن حقيقة سخريته من مانشستر يونايتد خلال الفترة الماضية، عقب خروج الأخير من دوري أبطال أوروبا.

وكان الدولي المصري قد كتب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب هزيمة يونايتد أمام إشبيلية وخروجه من ربع نهائي التشامبيونز ليغ: "لا أطيق الانتظار حتى قرعة دوري أبطال أوروبا".

ووصف بعض المشجعين تغريدة صلاح بأنها نوع من السخرية على خروج مانشستر يونايتد المبكر من البطولة، خاصة عقب الانتقادات العنيفة التي تعرض لها النجم المصري جراء مستواه الضعيف خلال مباراة ليفربول أمام مانشستر، والتي انتهت بفوز الأخير 1-2، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال صلاح موضحاً حقيقة سخريته من الشياطين الحمر في تصريحات لصحيفة "دايلي ستار" البريطانية، اليوم الثلاثاء: "حتى أكون متواجداً بشكل مستمر على وسائل التواصل الاجتماعي، فإني عادة ما أتفاعل عليها وأقوم بمتابعة العديد من الأشياء.

"في النهاية، لا تتعدى وسائل التواصل الاجتماعي كونها وسيلة للمرح بالنسبة لي، ولا أنزعج منها على الإطلاق".