تونسي ومصري مرشحان لتعويض محرز في ليستر سيتي

رياض محرز

أكدت تقارير إعلامية أن لاعبين عربيين مرشحان لتعويض النجم رياض محرز في ليستر سيتي، في ظل تأكد رحيل الجناح الجزائري إلى فريق آخر في مرحلة الانتقالات الصيفية التي ستنطلق في يونيو المقبل.

وكشف الموقع الإلكتروني الرياضي"فوت 24" أن ليستر مهتم بالتعاقد مع النجم التونسي يوسف المساكني مهاجم الدحيل القطري، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام يعود إلى رغبة الفريق في التحضير لمرحلة ما بعد محرز، في ظل الاهتمام الذي يلقاه الجزائري من قبل مانشستر سيتي وروما على وجه الخصوص.

وأضاف نفس المصدر أن ليستر سيتي يرى أن المساكني أفضل خليفة لمحرز من الناحية الفنية والتسويقية، كما أوضح المصدر نفسه أن الأصداء التي وصلت النادي الإنجليزي حول النجم التونسي، إيجابية جداً مما يسهل عملية المفاوضات بين مختلف الأطراف.

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وعلى صعيد آخر، كشف تقرير للموقع الإلكتروني الرياضي الإنجليزي "تيم توك"، أن ليستر يتابع باهتمام تطور المصري أحمد مصطفى السعيد "زيزو" لاعب وسط موريرانسي البرتغالي، تمهيداً لضمه.

وبرز السعيد (22 عاماً) كأحد أفضل لاعبي الوسط في البرتغال هذا الموسم، مما جعله محل متابعة عدة أندية أوروبية على غرار بنفيكا وبورتو وموناكو وليفربول وتوتنهام.

وأكد ذات المصدر أن المصري يرغب بشدة في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن ليستر سيتي يعد الأقرب للظفر بخدماته.

وكان السعيد قد انتقل إلى موريرانسي الصيف الماضي قادماً من ناسيونال ماديرا البرتغالي، وكانت بدايات مشواره الكروي الاحترافي مع لييرس البلجيكي.