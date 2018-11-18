سانشيز يسعى لترك مانشستر يونايتد

أليكسيس سانشيز

أكدت تقارير غضب أليكسيس سانشيز نجم مانشستر يونايتد من عدم اختياره ضمن التشكيل الأساسي للقاء الديربي أمام مانشستر سيتي، الذي خسره فريقه بنتيجة 1-3 ضمن الدوري الإنجليزي الأسبوع المنصرم.

وكان الدولي التشيلي قد شارك في آخر 20 دقيقة بحثاً عن التعادل، لكنه فشل في تعديل النتيجة.

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وتفيد أنباء باحتمالية رحيل سانشيز في يناير، إلا أن العائق الأكبر هو راتبه الضخم في مانشستر يونايتد، إذ يتقاضى النجم التشيلي أعلى راتب في الفريق وتقدر قيمته بنحو 500 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية بأن مشكلة المهاجم الرئيسية تكمن برأي زملائه به، حيث أشارت تقارير إلى أن أن لاعبي يونايتد لا يشككون في احترافية سانشيز، وإنما بكونه لاعباً من الصف الأول كونه لا يظهر ذلك خلال التدريبات.