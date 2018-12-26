تقرير: يوفنتوس يوافق على انتقال هيغواين إلى تشيلسي

غونزالو هيغواين

كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن يوفنتوس منح الضوء الأخضر لرحيل مهاجمه غونزالو هيغواين المعار حالياً إلى ميلان إلى الدوري الإنجليزي وتحديداً لصفوف تشيلسي.

وانتقل الدولي الأرجنتيني إلى الروسونيري قادماً من يوفي الصيف الماضي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

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وانتشرت الكثير من التكهنات، في الفترة الأخيرة، حول مستقبل هيغواين، حيث ارتبط اسمه بالرحيل عن سان سيرو خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

ويعاني مهاجم ريفر بلايت وريال مدريد ونابولي السابق مع ميلان هذا الموسم من شح تهديفي جعله عرضة للانتقادات مؤخراً.