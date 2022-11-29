تعرف على توقعات مباراة الإكوادور والسنغال اليوم في كأس العالم قطر 2022، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة وفرص الفريقين بالتأهل للدور المقبل في البطولة.

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة اليوم مواجهة بين الإكوادور والسنغال على استاد خليفة الدولي الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية، وستكون مباراة حاسمة للطرفين، حيث أن الإكوادور لديها 4 نقاط في رصيدها وتحتاج للفوز للتأكيد على التأهل، وكذلك الأمر بالنسبة لمنتخب السنغال الذي لديه 3 نقاط فقط في رصيده ولن يفيده سوى الفوز حتى يصعد للدور القادم.

توقعات مباراة الإكوادور والسنغال اليوم في كأس العالم قطر 2022

كشف موقع "Whoscored" عن توقعات مباراة الإكوادور والسنغال في كأس العالم قطر 2022، وجاءت التوقعات بحسب البيانات والمعلومات التي تم تحليلها لكلا الفريقين، هي أن نتيجة المباراة التعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.

واستندت هذه النتيجة المتوقعة للمباراة بناء على أن الإكوادور في وضع أفضل وقد تلعب بطريقة مغلقة قليلًا أمام السنغال التي تحتاج للفوز للتأهل، لذلك قد تشهد المواجهة أهدافًا ولكن في الغالب ستكون النتيجة النهائية في هذا اللقاء المهم هي التعادل الإيجابي.

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