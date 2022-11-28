كشفت تقنية علم البيانات القائمة على جمع وتحليل المعلومات عن توقعات مباراة الكاميرون وصربيا اليوم في كأس العالم 2022، والتي ستلعب اليوم على استاد الجنوب في المجموعة السابعة.

وتعتبر هذه المواجهة من المواجهات المصيرية اليوم سواء لمنتخب الكاميرون أو صربيا، حيث أن كلا الفريقين كان قد تعرض للهزيمة في الجولة الأولى، لذلك لا بديل عن الفوز اليوم في حال أراد أحدهما الإبقاء بقوة على حظوظه لخطف بطاقة التأهل للدور المقبل في المجموعة التي تضم أيضًا البرازيل وسويسرا.

توقعات مباراة الكاميرون وصربيا اليوم في كأس العالم 2022

توقعات مباراة الكاميرون وصربيا اليوم في كأس العالم 2022 بحسب موقع "Whoscored"، هي 2-1 لصالح منتخب صربيا، حيث جاءت توقعات مباراة الكاميرون وصربيا بهذا الشكل بناءً على عدة عوامل وتحليلات، رغم أن كلا الفريقين قدما أداءً جيدًا في الجولة الأولى إلّا أن الحظ كان عاثرًا ولم يخرج أي منهما حتى ولو بنقطة، لكن تبقى التوقعات ترجح فوز صربيا اليوم.

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