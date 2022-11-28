كشفت تقنية علم البيانات القائمة على جمع وتحليل المعلومات عن توقعات مباراة كوريا الجنوبية وغانا اليوم في كأس العالم 2022، والتي ستلعب على استاد المدينة التعليمية في المجموعة الثامنة.

ولن تكون مواجهة سهلة أبدًا، فالمنتخب الكوري الجنوبي يريد الفوز لتعزيز فرصه بالتأهل للدور المقبل، في حين أن غانا التي منيت بهزيمة أمام البرتغال، ستحاول تحقيق أي نقاط قد تساعدها في خطف بطاقة تأهل في الجولة الثالثة حينما تلتقي مع الأوروغواي.

توقعات مباراة كوريا الجنوبية وغانا اليوم في كأس العالم 2022

توقعات مباراة كوريا الجنوبية وغانا اليوم في كأس العالم 2022 بحسب موقع "Whoscored"، هي التعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1، حيث جاءت توقعات مباراة كوريا الجنوبية وغانا بهذا الشكل بناءً على عدة عوامل وتحليلات، ولكن كما ذكرنا سابقًا كوريا الجنوبية ستقاتل على الثلاث نقاط خاصة بعد اقتناص نقطة من أقوى المنافسين منتخب أوروغواي، في حين أن غانا لعبت بقوة أمام البرتغال وستحارب في هذه المواجهة لحصد الثلاث نقاط لضمان عدم الخروج المبكر من مونديال قطر 2022.

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