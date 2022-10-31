تين هاغ: هاري ماغواير لاعب رائع ومهم في مانشستر يونايتد

علق المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد إيريك تين هاغ على المدافع الإنجليزي هاري ماغواير ، وذلك بعد مشاركته مع الفريق في المباراة أمام وست هام في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدف مقابل لا شيء.

واستطاع مان يونايتد بقيادة المدرب الهولندي تين هاغ خلال المباريات الأخيرة سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي تحقيق نتائج إيجابية، إلى جانب التحسن الواضح في أداء الفريق الذي لفت انتباه الجميع.

تين هاغ (المصدر: أ ف ب)

تين هاغ يشيد بأداء هاري ماغواير مع مانشستر يونايتد

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر صفحته على موقع "تويتر" عن تصريحات للمدرب الهولندي تين هاغ حول أداء هاري ماغواير، والذي قال خلالها: "أنه لاعب عظيم ومدافع من الطراز الرفيع، لقد رأى الجميع كم هو مهم عندما يشارك مع الفريق".

وتحدث تين هاغ أيضًا عن حارس الشياطين الحمر دي خيا وقال: "بالنسبة لي ما يجب أن تتوقعه من حارس المرمى هو أن يحمي شباك الفريق ويمنع تلقي الأهداف، وهذا ما يفعله دي خيا، في الحقيقة إنه حارس رائع واستثنائي".

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