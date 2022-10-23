تين هاغ يرد بسخرية على صحفي يسأله عن كريستيانو رونالدو

رد مدرب مانشستر يونايتد إيريك تين هاغ بسخرية على صحفي هولندي وجه له سؤالًا عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك عقب التعادل يوم أمس أمام تشيلسي في منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان رونالدو قد تم استبعاده أمس من قائمة الشياطين الحمر لمواجهة تشيلسي في البريميرليغ، كجزء من العقوبة التي أقرها النادي بحقه بعد أن غادر الملعب قبل صافرة النهاية في المباراة التي تغلب فيها اليونايتد على توتنهام بهدفين مقابل لا شيء.

تين هاغ (المصدر: أ ف ب)

تين هاغ يتحدث بسخرية عن كريستيانو رونالدو

في المؤتمر الصحفي بعد مباراة تشيلسي أمس، وجه أحد الصحفيين الهولنديين سؤالًا للمدرب تين هاغ عن رونالدو حول ما إذا كان سيعود للانضمام للفريق الأسبوع المقبل، ليرد مدرب الشياطين الحمر سريعًا: "لقد تحدثت بما فيه الكفاية عن هذا الأمر".

وتابع: "حاليًا علينا أن نركز على المباراة التي لعبناها اليوم، ومن ثم علي أن أوجه تحية كبيرة لفريقي الذي قام بعمل رائع هذا الأسبوع وهذا الموضوع الأهم الذي يجب التركيز عليه، ولقد تحدثت بالفعل أكثر مما ينبغي عن رونالدو".

وعلى ما يبدو أن الصحفي الهولندي أشار للمدرب تين هاغ أن هذه المرة الأولى التي يسأل فيها عن رونالدو، ليرد هاغ بسخرية: "لم أتحدث معك حول هذا الأمر؟ حسنًا إذا كان عليك أن تأتي باكرًا"، وابتسم في وجه الصحفي وكأنه أراد أن يوجه رسالة للجميع أن اكتفى من الحديث عن رونالدو بشكل كامل.

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