تين هاغ يعلق على مغادرة رونالدو الملعب قبل صافرة النهاية

أكد مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاغ أنه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب في حق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي غادر أرضية الملعب قبل صافرة النهاية أمام توتنهام تعبيرًا عن استيائه لعدم إشراكه في المباراة وبقائه على دكة البدلاء طوال 90 دقيقة.

وكان مان يونايتد يوم أمس قد قدم تقريبًا أفضل مباراة له هذا الموسم أمام توتنهام في منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث انتهى اللقاء على مسرح الأحلام بفوز الشياطين الحمر بهدفين دون مقابل وبأداء شبه مثالي من كافة اللاعبين.

تين هاغ (المصدر: أ ف ب)

تين هاغ يعلق على مغادرة رونالدو الملعب قبل نهاية اللقاء أمام توتنهام

شوهد أمس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يغادر أرضية أولد ترافورد في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي انتهت بفوز يونايتد على توتنهام بهدفين دون مقابل، ولكن قبل ذلك كان الدون يقوم بعمليات الإحماء وظن الجميع أنه سيكون بديلًا لراشفورد كما يحدث في كل لقاء ولكن على ما يبدو أن تين هاغ كان له رأي آخر وقرر الاستعانة بخدمات إيلانغا، ليخرج رونالدو على إثر ذلك من الملعب مستاء جدًا.

وخلال تصريحات صحفية عقب المباراة، علق مدرب مانشستر يونايتد على الأمر وقال: "لقد رأيت ما فعله رونالدو ولم أتحدث إليه، سوف أتعامل مع التصرف الذي قام به لاحقًا ليس اليوم بالتأكيد، لأننا اليوم نريد أن نحتفل بفوزنا ونحضر لمباراة كبيرة في انتظارنا السبت القادم أمام تشيلسي".

وتابع تين هاغ: "أعتقد أن الجميع رأى اليوم كم تطور أداء الفريق مقارنة بالأسابيع الماضية هذا الموسم، ولأكون عادلًا لم أتوقع تحقيق الفوز على توتنهام الذي يقدم مستويات رائعة الفترة الماضية، لكننا قدمنا أداءً أكثر من رائع وأتمنى أن نواصل في تقديم المزيد في المواجهات القادمة".

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