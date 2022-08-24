جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 يواصل عشاق المستديرة متابعته، حيث أن الأسبوع الحالي شهد العديد من المواجهات القوية في مختلف الدوريات والمنافسات الأوروبية والعربية.

مباريات اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 تهدأ فيها وتيرة المواجهات قليلًا، خاصة بعد انتهاء الجولات الثالثة والثانية سواء في الدوري الإنجليزي أو الدوري الإسباني أو غيرهم من الدوريات، ولكن لا تزال الإثارة والحماس حاضرة بقوة في المنافسات الأخرى.

أيضًا عربيًا تستمر منافسات الدوري المصري الجولة 32، حيث يلتقي الأهلي ضد إنبي في أبرز مواجهات هذه الجولة، كما تستمر منافسات دوري يلو السعودي موسم 2022-2023، حيث يلتقي الأهلي السعودي مع نظيره القيصومة في الجولة الأولى.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا (الملحق)

طرابزون سبور ضد كوبنهاجن – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

آيندهوفن ضد رينجرز – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

دوري نجوم قطر الجولة الرابعة

أم صلال ضد السيلية – الموعد: 5:20 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: قنوات بي إن سبورت المفتوحة أو قناة الكاس القطرية

الشمال ضد العربي – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: قنوات بي إن سبورت المفتوحة أو قناة الكاس القطرية

دوري يلو السعودي الجولة الأولى

الرياض ضد الفيصلي – الموعد: 6:55 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الحزم ضد جدة – الموعد: 7:10 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الأهلي ضد القيصومة – الموعد: 8:50 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الدوري المصري الجولة 32

الإسماعيلي ضد إيسترن كومباني – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورتس 2

الأهلي ضد إنبي – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورتس 1

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