جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز مواجهات اليوم في الملاعب الأوروبية والعربية والقنوات الناقلة لها.
تستمر الإثارة اليوم في ليالي الأبطال، حيث سيكون متابعي المنافسات الأوروبية هذا المساء على موعد مع مواجهة نارية وحاسمة في جحيم الكامب نو عندما يلتقي برشلونة مع إنتر ميلان في إياب دور المجموعات في الجولة الرابعة.
وعلى الصعيد المنافسات العربية، تتواصل اليوم مباريات دوري يلو السعودي الجولة السابعة، حيث يلتقي الفيصلي مع القيصومة، والساحل مع أحد والشعلة مع الخلود والجبلين مع العروبة.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة
- دوري أبطال أوروبا – الجولة الرابعة
نابولي ضد أياكس – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium
أتلتيكو مدريد ضد كلوب بروغ – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium
رينجرز ضد ليفربول – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium
باير ليفركوزن ضد بورتو – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports fr 7 HD Max
برشلونة ضد إنتر – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium
فيكتوريا بلزن ضد بايرن ميونخ – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD XTRA 1
توتنهام ضد فرانكفورت – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium
سبورتينغ لشبونة ضد مارسيليا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD XTRA 2
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