جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز مواجهات اليوم في الملاعب الأوروبية والعربية والقنوات الناقلة لها.

تستمر الإثارة اليوم في ليالي الأبطال، حيث سيكون متابعي المنافسات الأوروبية هذا المساء على موعد مع مواجهة نارية وحاسمة في جحيم الكامب نو عندما يلتقي برشلونة مع إنتر ميلان في إياب دور المجموعات في الجولة الرابعة.

وعلى الصعيد المنافسات العربية، تتواصل اليوم مباريات دوري يلو السعودي الجولة السابعة، حيث يلتقي الفيصلي مع القيصومة، والساحل مع أحد والشعلة مع الخلود والجبلين مع العروبة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا – الجولة الرابعة

نابولي ضد أياكس – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

أتلتيكو مدريد ضد كلوب بروغ – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

رينجرز ضد ليفربول – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

باير ليفركوزن ضد بورتو – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports fr 7 HD Max

برشلونة ضد إنتر – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

فيكتوريا بلزن ضد بايرن ميونخ – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD XTRA 1

توتنهام ضد فرانكفورت – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

سبورتينغ لشبونة ضد مارسيليا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD XTRA 2

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