جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 نستعرضه معكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز المواعيد الكروية مساء اليوم والقنوات الناقلة لها.
تتواصل الإثارة اليوم في عالم الساحرة المستديرة، حيث تختتم اليوم مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أوروبا، وستلعب 8 مباريات أبرزها مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس، ومباراة أخرى تجمع بين بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مانشستر سيتي وإِشبيلية الإسباني.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة
- دوري أبطال أوروبا – الجولة السادسة
ريال مدريد ضد سلتيك – الموعد: 8:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium
شاختار ضد لايبزيغ – الموعد: 8:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium
يوفنتوس ضد باريس سان جيرمان – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium
مان سيتي ضد إشبيلية – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium
تشيلسي ضد دينامو زغرب – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium
ميلان ضد سالزبورغ – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1
كوبنهاغن ضد بوروسيا دورتموند – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2
ماكابي ضد بنفيكا – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD English 2
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