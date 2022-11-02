جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 نستعرضه معكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز المواعيد الكروية مساء اليوم والقنوات الناقلة لها.

تتواصل الإثارة اليوم في عالم الساحرة المستديرة، حيث تختتم اليوم مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أوروبا، وستلعب 8 مباريات أبرزها مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس، ومباراة أخرى تجمع بين بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مانشستر سيتي وإِشبيلية الإسباني.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا – الجولة السادسة

ريال مدريد ضد سلتيك – الموعد: 8:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

شاختار ضد لايبزيغ – الموعد: 8:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

يوفنتوس ضد باريس سان جيرمان – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

مان سيتي ضد إشبيلية – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

تشيلسي ضد دينامو زغرب – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

ميلان ضد سالزبورغ – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1

كوبنهاغن ضد بوروسيا دورتموند – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2

ماكابي ضد بنفيكا – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD English 2

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