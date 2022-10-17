جدول مباريات اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل المواعيد الكروية لهذا اليوم والقنوات الناقلة لها.

تهدأ وتيرة المنافسات خلال الأسبوع الحالي، وتحديدًا يومي الإثنين والثلاثاء، خاصة بعد يوم أمس الذي كان حافلًا في المواجهات الحماسية بداية من الدوري الإنجليزي ووصولًا إلى كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة.

ولكن تتواصل اليوم مباريات كرة القدم بالتأكيد، فعلى صعيد الدوري الإيطالي تختتم اليوم منافسات الجولة العاشرة في مباراة تجمع بين روما وسامبدوريا، وعلى الصعيد العربي تستمر منافسات الجولة الثامنة في دوري يلو السعودي، حيث يلتقي الأخدود مع العين، وهجر مع جدة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني – الجولة التاسعة

فياريال ضد أوساسونا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي – الجولة العاشرة

سامبدوريا ضد روما – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

ليتشي ضد فيورنتينا – الموعد: 09:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

دوري يلو السعودي – الجولة الثامنة

الأخدود ضد العين – الموعد: 6:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

جدة ضد هجر – الموعد: 7:55 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

ميلان يحقق فوزاً شاقاً على فيرونا في الدوري الإيطالي