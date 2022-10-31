لوكاكو يغيب عن قائمة إنتر ميلان لمواجهة بايرن ميونخ بداعي الإصابة

كشفت التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية عن تعرض المهاجم البلجيكي لنادي إنتر ميلان روميلو لوكاكو إلى إصابة عضلية جديدة، مما سيؤدي إلى غيابه عن مواجهة الغد أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وبشكل عام، قد تكون مباراة غد التي سيلعبها نادي إنتر ميلان الإيطالي مجرد تحصيل حاصل أمام بايرن ميونخ، حيث أن الفريقان قد حسما التأهل للدور المقبل منذ الجولة الماضية.

الإصابة تغيب لوكاكو عن مواجهة إنتر وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر صفحته على "تويتر" عن تعرض النجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إصابة عضلية سيضطر على إثرها إلى التغيب عن مواجهة إنتر يوم غد أمام بايرن ميونخ في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وتابع رومانو أن لوكاكو من المتوقع أن يكون جاهزًا وبحال جيدة للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022 في قطر التي تنطلق يوم 20 نوفمبر المقبل، وتعد هذه الإصابة الثانية للاعب خلال الشهرين الماضيين.

الجدير بالذكر أن لوكاكو انتقل على سبيل الإعارة من تشيلسي إلى إنتر ميلان لمدة موسم واحد، وبحسب التقارير فإن المهاجم البلجيكي يجد نفسه مرتاحًا في النادي الإيطالي وفي الغالب سيكون هناك مفاوضات لبقائه هناك وعدم عودته إلى لندن.

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