جدول مباريات كأس العالم غدا الأربعاء 30 نوفمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل مواجهات المجموعتين الثالثة والرابعة والقنوات الناقلة.

تغلق مباريات غدا كأس العالم قطر 2022 الستار على المجموعتين الثالثة والرابعة، والتي سيتم خلال تحديد هوية المتأهلين بعد أن يلتقي كل من السعودية والمكسيك، إلى جانب الأرجنتين وبولندا في المجموعة الثالثة، بالإضافة إلى تونس وفرنسا والدنمارك وأستراليا في المجموعة الرابعة.

جدول مباريات كأس العالم غدا الأربعاء 30 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

كأس العالم قطر 2022 – دور المجموعات

أستراليا ضد الدنمارك – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max

تونس ضد فرنسا – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

السعودية ضد المكسيك – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

بولندا ضد الأرجنتين – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max

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