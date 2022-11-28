كأس العالم 2022: تصدي أسطوري من حارس البرتغال لأخطر فرص الأوروغواي في الشوط الأول

أضاعت الأوروغواي فرصة خطيرة في مجريات الشوط الأول من عمر المباراة أمام البرتغال، كادت أن تفتتح فيه التسجيل في هذا اللقاء وتستلم زمام الأمور من جديد في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتلعب حاليًا مباراة البرتغال والأوروغواي في ختام الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، وأيضًا ختام مباريات المجموعة الثامنة التي تضم منتخبي غانا وكورويا الجنوبية.

هدف محقق يضيع على الأوروغواي بعد تصدي أسطوري من حارس البرتغال

كانت الأوروغواي منذ قليل على وشك افتتاح التسجيل في الشوط الأول أمام البرتغال، بعد أن تمكن نجم وسط الأوروغواي بيتانكور من اختراق دفاعات البرتغال بمهارة عالية، ولكن الحارس البرتغالي ديوغو كوستا كان في الموعد وتمكن من التصدي لأول أهداف المباراة بشكل أسطوري.

يشار إلى أن الأوروغواي تحتاج للفوز أمام البرتغال، لزيادة فرصها وحظوظها بالتأهل للدور الـ16 من منافسات كأس العالم قطر 2022، حيث أن التعادل السلبي المستمر لن يخدمها كثيرًا.

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