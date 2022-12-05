جدول مباريات كأس العالم غدا الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات الختامية في دور الـ 16.

تسدل مباريات غدا كأس العالم قطر 2022 الستار على دور الـ 16 من البطولة من خلال مواجهتين يترقبهما عشاق كرة القدم في كل مكان، حيث ستكون ختامها مسك بمواجهة بين المنتخب العربي الوحيد في المونديال منتخب المغرب ضد منتخب اسبانيا والتي يأمل فيها العالم العربي أن يسمع أخبارًا سارة في نهايتها، وستستمر المتعة الكروية في المساء بلقاء آخر يجمع بين البرتغال وسويسرا على استاد لوسيل.

جدول مباريات كأس العالم غدا الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة

كأس العالم قطر 2022 – دور الـ 16

المغرب ضد اسبانيا – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

البرتغال ضد سويسرا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max

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