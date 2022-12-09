جدول مباريات كأس العالم غدا السبت 10 ديسمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل مواجهات ربع نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة.

تختتم مباريات غدا كأس العالم قطر 2022 الدور ربع النهائي الذي وصل إليه أفضل 8 منتخبات في البطولة، حيث سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مواجهات من العيار الثقيل، والبداية ستكون في مباراة المغرب والبرتغال، لتأتي لاحقًا مواجهة صعبة لا يمكن التكهن بنتيجتها بين فرنسا وإنجلترا.

جدول مباريات كأس العالم غدا السبت 10 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة

كأس العالم قطر 2022 – دور ربع النهائي

المغرب ضد البرتغال – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

إنجلترا ضد فرنسا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

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