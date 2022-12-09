معلق مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022 نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الأدوار الأخيرة من المونديال.

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في كل مان انطلاق صافرة البداية في مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي مونديال قطر 2022، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، على استاد "لوسيل" المكان المخصص لهذه المواجهة الحماسية.

معلق مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022

معلق مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022 هو المعلق حسن العيدروس، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة المرتقبة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، كما يمكن متابعة اللقاء بصوت المعلق محمد بركات على قناة beIN Sports HD 3 Max، وأيضًا بصوت المعلق خالد الحدي على قناة Alkass EXTRA One HD.

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