جدول مباريات كأس العالم غدا السبت 3 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات كأس العالم غدا السبت 3 ديسمبر 2022 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل مواجهات المنتخبات التي تلتقي في أولى مباريات الدور ال16.

تفتتح مباريات غدا كأس العالم قطر 2022 الدور ال16، بعد انتهاء دور المجموعات وتأهل العديد من الفرق المرشحة للفوز باللقب أبرزها البرازيل، الأرجنتين، البرتغال، إنجلترا، وغيرها من الفرق الأخرى.

وتنطلق في البداية مواجهة قوية في الدور ال16 تجمع بين هولندا والولايات المتحدة الأمريكية على استاد خليفة الدولي، وتليها مباراة أخرى في الدور الثاني بين الأرجنتين وأستراليا على استاد أحمد بن علي المونديالي.

جدول مباريات كأس العالم غدا 3 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة

كأس العالم قطر 2022 – دور ال16

هولندا ضد الولايات المتحدة الأمريكية – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

الأرجنتين ضد أستراليا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

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